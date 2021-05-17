Белоярский, Свердловская область, , 09:29 — REGNUM В селе Логиново (Белоярский ГО, Свердловская область) удалось локализовать сильный пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Площадь возгорания составляет 1000 кв. м, горят надворные постройки. Из близлежащих двухэтажных домов уже эвакуировали 14 человек, шестерых из них вывели пожарные.

Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилые дома. Сообщение о пожаре поступило в 08:28 по местному времени, а к 09:42 огонь удалось локализовать. В операции задействованы 18 человек и восемь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале произошёл крупный пожар в садовом товариществе.

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