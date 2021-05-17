Казань, , 09:26 — REGNUM В столице Татарии утром 17 мая столкнулись два трамвая. Авария произошла рядом с железнодорожной платформой «Компрессорный».

По словам очевидцев, один трамвай на скорости врезался в другой. От столкновения оба состава сошли с рельсов. У одного из трамваев поврежден корпус и выбито заднее стекло.

В результате ДТП оба кондуктора и двое вагоновожатых получили травмы, их госпитализировали с больницу. По информации «Татар-информ», в аварии пострадали 54-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 27, 50 и 64 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Казани 15 октября около 7:30 произошло крупное ДТП с участием трамвая. У общественного транспорта отказали тормоза, и он скатился задним ходом с пригорка, по пути при этом протаранил четыре легковых автомобиля. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада». У мужчины зафиксировали ушибы ноги и лица.

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