Кызыл, , 09:24 — REGNUM Министерство здравоохранения Тувы расплатилось за поставку оборудования в Республиканскую больницу №1. Размер задолженности составлял 140 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее в надзорном ведомстве установили, что минздрав своевременно не оплатил оказанные услуги по семи госконтрактам. В связи с этим были внесены представления руководителю ведомства, а также главе региона.

«После вмешательства прокуратуры республики задолженность перед 7 предпринимателями по исполненным контрактам погашена в размере более 140 млн рублей», — отметили в надзорном органе.

Добавим, что для погашения задолженности потребовалось вмешательство премьер-министра Михаила Мишустина. Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта его попросили помочь с погашением задолженности, а также приобретением медицинского оборудования на 203 млн рублей.

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