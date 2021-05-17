Уфа, , 09:25 — REGNUM Один человек скончался, еще один госпитализирован в результате ДТП с грузовиком в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло вечером 16 мая в Дюртюлинском районе. Автомобиль Daewoo Nexia под управлением 66-летнего мужчины двигался по автотрассе М7 «Волга». В какой-то момент на 1228 км этой дороги автомашина наехала на стоящий грузовой автомобиль Daf, остановившийся из-за поломки коробки передач.

Отмечается, что в этом ДТП пострадал водитель Daewoo (его доставили в медучреждение), 62-летняя супруга водителя получила не совместимые с жизнью травмы.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в перевернутом автомобиле найдено тело мужчины.