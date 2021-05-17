Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге в начале новой рабочей недели вновь будет по-летнему жарко, а к вечеру пройдет небольшой дождь. Об этом 17 мая сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Днем в понедельник в городе на Неве будет дуть умеренный юго-восточный, восточный ветер.

Девушка на пляже Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Как уточнил в свою очередь ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, на погоду в этот день оказывает влияние гребень антициклона, из-за которого температура воздуха на пять-шесть градусов превысит средние многолетние значения, поднявшись до +22…+24 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

При этом, по прогнозу ФГБУ, в ближайшие два дня сохранится жара, но будут идти дожди. Так во вторник 18 мая местами ожидаются ливни и грозы. Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, который при грозе будет порывистый. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем существенно не изменится.

В среду 19 мая также пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью южный, днем западный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.