Санкт-Петербург, 17 мая, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в начале новой рабочей недели вновь будет по-летнему жарко, а к вечеру пройдет небольшой дождь. Об этом 17 мая сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Днем в понедельник в городе на Неве будет дуть умеренный юго-восточный, восточный ветер.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на пляже Петропавловской крепости

Как уточнил в свою очередь ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, на погоду в этот день оказывает влияние гребень антициклона, из-за которого температура воздуха на пять-шесть градусов превысит средние многолетние значения, поднявшись до +22…+24 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

При этом, по прогнозу ФГБУ, в ближайшие два дня сохранится жара, но будут идти дожди. Так, во вторник, 18 мая, местами ожидаются ливни и грозы. Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, который при грозе будет порывистым. Температура воздуха ночью +14… +16 градусов, днем +22… +24 градуса. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем существенно не изменится.

В среду, 19 мая, также пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью южный, днем западный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14… +16 градусов, днем +21… +23 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.