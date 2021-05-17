Прага, , 09:22 — REGNUM 17 мая в Чехии вступила в законную силу отмена ряда ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Это предусмотрено в постановлении правительства от 29 апреля, сообщает Polskie Radio 24.

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Так, с 17 мая в республике места общественного питания (кафе, рестораны и бары) смогут принять посетителей, однако это будет возможно только если они будут обслужены на местах, которые находятся на открытом воздухе. В закрытых помещениях баров, ресторанов и кафе обслуживание пока остается под запретом.

Кроме того, с 17 мая возобновят свою работу тренажерные залы и фитнес-центры, однако их посетить можно будет лишь после предоставления отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за трое суток до посещения объекта.