Рим, 17 мая, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча продолжалась 2 часа 49 минут и завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:3.

Ian Gampon Рафаэль Надаль

Надаль три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнта. На счету Джоковича пять эйсов, четыре ошибки на подаче и 3 из 8 брейка.

Надаль и Джокович провели 57-й матч друг против друга, из них шесть — в финале турнира в Риме.

Надаль в десятый раз победил на турнире в Риме. Джокович выигрывал его пять раз.

Напомним, в настоящее время Джокович является первой ракеткой мира, Надаль занимает третью строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).