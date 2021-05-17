Оренбург, 17 мая, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2021 году по состоянию на 17 мая с жалобами на укусы клещами к медикам обратились 495 человек, в том числе 221 ребенок, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Клещ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение данного показателя в 1,2 раза. Вместе с тем стоит отметить, что на 4 мая в регионе числилось 149 пострадавших от укуса насекомых, в том числе 64 ребенка. За две недели показатель вырос более чем в три раза.

Случаи зарегистрированы во всех территориях, за исключением Акбулакского, Ташлинского районов, Абдулинского городского округа. Наибольшее число обращений зарегистрировано среди жителей городов: Оренбурга (115), Бузулука (59), Новотроицка (43). Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

В лабораториях исследовано около 1 тысячи клещей. По результатам анализов в одном насекомом выявлены антигены к вирусу клещевого энцефалита (укус произошел при посещении Башкирии), в 17 — к иксодовому боррелиозу.

В Оренбуржье проводят акарицидные обработки территорий зон массового отдыха, парков, скверов, кладбищ. Уже обработано 330,2 га.