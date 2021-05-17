Эр-Рияд, , 09:20 — REGNUM Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном конфликт Израиля и Палестины, сообщает издание Arab News.

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«Блинкен выразил сожаление по поводу гибели палестинцев и израильтян и призвал к взаимодействию, чтобы предотвратить углубление кризиса», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время телефонного разговора стороны обсудили стратегические отношения между двумя странами, а также пути их улучшения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что Белый дом намерен продолжать переговоры с Израилем, Палестиной и своими партнёрами на Ближнем Востоке с целью урегулировать возникший военный конфликт власти США.

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