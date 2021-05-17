Ташкент, , 09:20 — REGNUM Боксеры из Узбекистана завоевали четыре золотые медали на международном турнире памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Об этом сообщили в федерации бокса Узбекистана.

Узбекистанские боксеры завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Золото турнира в весовой категории до 52 кг получил Мироншох Ибрагимов, в категории до 60 кг — Хуршид Расулжонов, в категории до 63 кг — Мужибилло Турсунов и в категории свыше 91 кг — Мужибилло Турсунов.

Отметим, соревнования памяти Константина Короткова проходили с 11 по 15 мая в Хабаровске. В турнире приняли участие 150 спортсменов из Эстонии, Белоруссии, Польши, Израиля, Швеции, Молдавии, Японии, Кении и других стран.

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