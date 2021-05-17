Сеул, , 09:21 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило разочарование в ответ на отказ КНДР от участия в азиатском отборочном турнире чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2022 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, ЧМ и другие международные соревнования являются возможностью для межкорейского обмена в спорте. Тем не менее, Сеул продолжит усилия по поиску других возможностей для достижения прогресса в международном сотрудничестве.

Отметим, что 16 мая Азиатская футбольная конфедерация подтвердила отказ Северной Кореи от участия в отборочном цикле чемпионата мира по футболу 2022 года, а также квалификационных турниров Кубка Азии по футболу 2023 года.

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