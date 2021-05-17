Чебоксары, , 09:17 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев раскритиковал глав администраций и должностных лиц за бездействие при организации вакцинации от COVID-19, в то время как «система здравоохранения напрягается». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено сегодня, 17 мая, на планёрке в правительстве.

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Заседание началось с обсуждения ситуации с коронавирусной инфекцией. Руководитель республики констатировал, что «проблема никуда не делась», хотя в борьбе с коронавирусом удаётся оставаться «на достаточно стабильных условиях». При этом Олег Николаев обратил особое внимание на опасность новых штаммов коронавируса — индийского и африканского, которые распространяются в разы быстрее и представляют больше опасности, чем нынешний.

«Для нас панацея — это вакцинация. Необходимо наращивать темпы вакцинации, над которыми мы с вами работаем. Судя по материалам, которые ко мне поступают, а также докладам минздрава, есть самоотстранённость должностных лиц», — сказал глава Чувашии, не уточняя, кого именно он имеет в виду.

По его словам, в то время как «система здравоохранения напрягается» и «гибко реагирует» на ситуацию, «главы администраций и должностные лица вместо того, чтобы организовать процесс и обеспечить доступность вакцины, просто-напросто бездействуют».

В связи с этим Олег Николаев поручил предоставлять ежедневную информацию о том, какие органы местного самоуправления и каким образом организуют работы по вакцинации.