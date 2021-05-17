Ижевск, , 09:17 — REGNUM В Удмуртии природоохранная межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в городских лесах Ижевского лесничества — в районе парка имени Кирова. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что 16 мая на указанной территории произошел низовой пожар, площадь которого составила 0,16 гектара. Уточняется, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

В ходе проверки планируется оценить соблюдение законодательства о пожарной безопасности в лесах и тушении лесных пожаров. В случае выявления нарушений будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 мая в 26 муниципальных образованиях Удмуртии произошло 165 ландшафтных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила более 700 гектаров, причем половина территории возгораний приходится на Завьяловский и Сарапульский районы.

Читайте также: В Удмуртии произошло 165 ландшафтных пожаров