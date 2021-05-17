Берлин, , 09:14 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche готовит к выпуску полностью электрический родстер Boxster на новой платформе. Об этом в интервью изданию Car & Driver рассказал руководитель направления исследований и разработок компании Михаэль Штайнер.

По словам Штайнера, на данный момент прототипы будущей новинки проходят испытания. Однако сроки дебюта Boxster EV он не сообщил.

Ожидается, что электрический Boxster будет собран на новой «тележке», а не на платформе PPE, на основе которой изготовлены модификации кроссовера Macan. Также с большой долей вероятности можно ожидать, что электрокар Boxster будет выпускаться одновременно с версиями, оснащенными классическими двигателями внутреннего сгорания.

В своём интервью изданию Штайнер отметил, что спортивные автомобили должны быть лёгкими, производительными и скоростными, а современные батареи для них пока слишком тяжелы.

«Утяжеление спортивного автомобиля нас не устраивает и это одна из причин, по которым нашим следующим электромобилем будет кроссовер Macan, а не двухдверный спорткар», — подчеркнул Штайнер.

Ранее команда Porsche провела в Германии на гоночной трассе Нюрбургринг испытания закамуфлированного прототипа новой модели 911 Sport Classic. Машина выполнена в ретро-стиле. В движение авто приводит трёхлитровый шестицилиндровый двигатель от 911 Carrera S мощностью 443 л. с. (529 Нм).

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