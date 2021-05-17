Тбилиси, , 09:19 — REGNUM Бизнесмен Леван Васадзе, выступающий за дружеские отношения Грузии с Россией, 16 мая провёл в Тбилиси акцию, на которой представил новое политическое движение «Единство, сущность, надежда». Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, в «Парке 9 апреля» бизнесмен провёл встречу со своими сторонниками и рассказал о курсе новой политсилы. Васадзе считает, что Грузия уже 30 лет находится в «порочном круге», который нужно разорвать.

«Наша политическая позиция, наша общественная позиция такова, что мы приглашаем всех работать вместе, чтобы спасти нашу страну, потому что наша страна находится в тяжелейшем положении из-за неправильной идеологии и политической системы, в которой она находилась в последние годы», — заявил Васадзе.

Сообщается, что сначала акцию планировалось провести возле здания парламента, но там продолжается «перманентная» протестная акция оппозиционных партий.

Стоит отметить, что Васадзе является сторонником традиционализма и активно поддерживает Грузинскую православную церковь. Он также выступает против западного влияния на Грузию и за дружбу с Россией. По словам бизнесмена, перед приходом в политику он консультировался с аналитиком из МИД РФ.

«Представьте, я лишь один из 700 тысяч грузин, которые разговаривают с русскими и говорят им: верните Абхазию и Цхинвали, а взамен будем друзьями», — сказал ранее Васадзе в эфире телеканала «Рустави 2».