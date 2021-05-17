Оренбург, , 09:13 — REGNUM В результате опрокидывания легкового автомобиля под Оренбургом погиб ребенок. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

Уточняется, что сообщение о ДТП в четырех км от села Сергиевка в Оренбургском районе поступило в 02:35 (00:35 мск).

«В результате опрокидывания легкового автомобиля марки Лада Гранта пострадали 2 человека. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. К сожалению, есть и погибший. Это ребёнок 13-ти лет», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на место аварии привлекался боевой расчет противопожарной службы, в настоящее время идет выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Усть-Канском районе Республики Алтай правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал трёхлетний ребёнок.