Екатеринбург, , 09:08 — REGNUM В Екатеринбурге 34-летний местный житель пойдёт под суд за контрабанду наркотиков из Италии. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В октябре 2020 года при нём было обнаружено 9,26 грамма вещества. Его он заказал для личного употребления. Заказ оформил и оплатил с помощью мобильного телефона, а при получении его задержали на почте.

Теперь обвинительное заключение вручат ему, а затем уголовное дело передадут в суд.