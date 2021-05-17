Омск, , 09:07 — REGNUM За неделю в Омске на 4,6% подешевела морковь. В то же время более чем на 5% подорожали питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности, сгущённое молоко и маргарин. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в мэрии Омска.

В целом, по данным городских властей, постпраздничная неделя в Омске «характеризовалась так называемым ценовым штилем». Цены на 47 товаров из 67, входящих в мониторинг, не изменились.

В мэрии напомнили, что мониторинг цен проводится еженедельно в 20 сетевых магазинах Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай стоимость условного минимального набора продуктов питания за месяц выросла на 3,6%.

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