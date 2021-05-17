Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Международной платформе COVAX не хватает вакцин от коронавируса, эти препараты у государств Группы семи (G7) попросила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. Об этом 17 мая сообщает Reuters.

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Дефицит возник потому, что прекратились поставки вакцин из Индии. Эта страна борется с новой вспышкой болезни. По оценкам ЮНИСЕФ, который поставляет вакцины в рамках COVAX, к концу мая не будет хватать 140 млн доз, а к концу июня — 190 млн доз.

«Предоставление <…> доступных избытков доз вакцин — минимальная, крайне важная, чрезвычайная временная мера, необходимая прямо сейчас», — подчеркнула Фор.

Передача вакцин уязвимым странам предотвратит их превращение в очаги эпидемии. Страны G7 могли бы поделиться лишь пятой частью своих запасов, что не помешает вакцинации внутри этих стран, добавила она.

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