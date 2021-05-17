Йошкар-Ола, , 09:05 — REGNUM В Марий Эл по итогам января-апреля текущего года зарегистрировано 2415 преступлений, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. При этом в целом по России фиксируется рост числа преступлений на 1,1%, в Приволжском федеральном округе показатель снизился на 0,5%.

На территории Йошкар-Олы и восьми районов региона уровень преступности снизился. Снизилось число тяжких и особо тяжких деяний в структуре преступности — с 34,3% годом ранее до 30% в этом году.

Наиболее значительно выросло число случаев мошенничества — на 23,7% или до 413 случаев, на 16,7% выросло число убийств — до 21 преступления, на 10,1% — число грабежей.

При этом на 41,5% сократилось число квартирных краж, на 20% — число разбоев, на 18,4% — число случаев хищения чужого имущества.

Увеличилось число преступлений, совершенных группой лиц, — на 5,1% или с 79 до 83 деяний.

В то же время на 38,7% сократилась преступность несовершеннолетних, на 18,3% — в общественных местах, на 17,5% — в состоянии алкогольного опьянения, на 2% — число повторных преступлений.

Раскрываемость преступлений увеличилась с 54,3% до 56,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по итогам первого квартала текущего года произошло 67 преступлений, посягающих на безопасность дорожного движения. Это на 25% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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