Саратов, , 09:05 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 113 жителей, среди них пневмония диагностирована у 36 пациентов. Всего по состоянию на 17 мая выявлено 61 098 случаев заражения. Выздоровели за сутки 211 пациентов, за все время — 56 437 человек. Скончались с начала наблюдения 1004 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 52 носителя коронавируса, в Энгельсском и Балаковском районах — по 14, остальные — в других муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии от COVID-19 скончались 1036 пациентов и суммарное количество летальных исходов на 17 мая достигло 435 751. На данный момент в стране 14 097 287 человека вылечились от нового заболевания.

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