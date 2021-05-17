Москва, , 09:04 — REGNUM Власти Москвы направят дополнительные средства из городского бюджета на строительство 17 новых поликлиник по современным стандартам, сообщается на портале мэра столицы.

Современные и комфортные поликлиники, отделанные по «Московскому стандарту +», появятся в 16 районах столицы. Ежедневно за одну сиену их смогут посещать от 320 до 750 пациентов.

Благодаря новому стандарту поликлиник медицинская помощь в Москве становится доступнее и качественнее, а сами поликлиники — комфортнее и для пациентов, и для врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) построят 24 новых медицинских учреждения.

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