Москва, 17 мая, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Власти Москвы направят дополнительные средства из городского бюджета на строительство 17 новых поликлиник по современным стандартам, сообщается 17 мая на портале мэра столицы.

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Современные и комфортные поликлиники, отделанные по «Московскому стандарту +», появятся в 16 районах столицы. Ежедневно за одну смену их смогут посещать от 320 до 750 пациентов.

Благодаря новому стандарту поликлиник медицинская помощь в Москве становится доступнее и качественнее, а сами поликлиники — комфортнее и для пациентов, и для врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) построят 24 новых медицинских учреждения.

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