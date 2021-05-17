Тюмень, , 09:03 — REGNUM В Тюменской области в течение 2020 года из-за пандемии коронавируса резко сократился приток иностранных граждан. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на заместителя начальника УМВД России по Тюменской области Алексея Заморова.

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В 2020 году в Тюменскую область прибыло 93 тыс. человек, в 2019 году — 197 тысяч. На миграционный учёт встало в два раза меньше иностранных граждан, чем за 2019 год.

В течение четырёх месяцев 2021 года на миграционный учет поставлено чуть более 30 тыс. иностранцев.