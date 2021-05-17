Нью-Дели, , 09:04 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли, а также были повалены мачты линий электропередачи и большое количество деревьев, в результате обрушения тропического циклона «Тауктаэ» («Язык дракона») на западное побережье Индии. Об этом 17 мая сообщает газета Times of India.

Уточняется, что циклон, который зародился в восточно-центральной части Аравийского моря, обрушился на индийские штаты Керала, Карнатака, Махараштра и Гоа. При этом отмечается, что люди погибли в результате ураганного ветра и проливных дождей.

Также указывается, что тысячи людей в результате разгула стихии остались без электричества. В тоже время, сообщается, что власти данных штатов приняли экстренные меры для обеспечения безопасности для пациентов с COVID-19, которые проходят лечение в медучреждениях в зоне прохождения «Тауктаэ».

Кроме того, согласно данным индийского Метеорологического управления, в настоящее время циклон перемещается со скоростью до 165 км/ч в северном направлении — в сторону штата Гуджарат, куда он должен прийти вечером 17 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек погиб, еще 21 получил ранения после того, как торнадо обрушился на городок в провинции Цзянсу на востоке Китая.