Тандынский район, Тува, , 09:02 — REGNUM Спасатели в Тандынском районе Тувы организовали поиски 23-летнего молодого человека, пропавшего 15 мая во время купания в реке Сой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

В поисковых работах задействованы четыре человека и две единицы техники.

«Работы проводятся с помощью плавсредств и водолазного снаряжения. За 2 суток поисков обследовано около 10 км2 русла реки Сой. Поисковые работы продолжаются», — отметили в управлении.

Читайте также: Тело утонувшего в Бурятии мужчины нашли в десяти метрах от берега