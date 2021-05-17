Владивосток, , 09:14 — REGNUM Во Владивостоке последние звонки в школах пройдут 22 мая с соблюдением мер безопасности для недопущения распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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Из 68 муниципальных школ выпустят 2855 одиннадцатиклассников.

В десяти школах выпускных не будет, потому что в них нет 11-х классов.

«В зависимости от погоды праздники пройдут внутри школ или на улице. Решение об этом каждая школа принимает самостоятельно», — пояснили в мэрии.

Для 772 выпускников частных и государственных образовательных учреждений дату последнего звонка руководство определяет самостоятельно.

А уже 31 мая у всех выпускников пройдут первые экзамены — ЕГЭ по литературе, химии и географии.

В 2020 году из школ Владивостока выпустили 3329 одиннадцатиклассников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае последние звонки и выпускные пройдут в традиционном формате.