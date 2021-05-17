Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM В Екатеринбурге стартует сезон гидравлических испытаний теплосетей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Первый этап опрессовок начнётся в ночь с 17 на 18 мая 2021 года. На этой стадии коммунальщики будут прессовать обратные трубопроводы. Работы продлятся до 21 мая.

Возможно, в этот раз испытания удастся провести без отключения горячей воды, допускает вице-мэр Владимир Гейко.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Екатеринбурге закончился сразу после майских праздников, 11 мая 2021 года.

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