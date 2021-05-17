Санкт-Петербург, , 09:13 — REGNUM Сотрудникам ГИБДД в Петербурге пришлось применить табельное оружие для задержания таксиста, пытавшегося скрыться от полиции после грубого нарушения ПДД. Во время погони за нарушителем в салоне у него находилась пассажирка. Как оказалось, мужчина ранее был лишен водительских прав.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 16 мая в 22:30 мск у дома 46 по проспекту Стачек сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Kia Rio, развернувшийся через двойную сплошную линию разметки. Водитель увеличил скорость и попытался скрыться, создавая угрозу другим участникам дорожного движения, полиция начала преследование.

Поскольку нарушитель проигнорировал все предупреждения, инспектор ДПС применил табельное оружие, произведя один предупредительный выстрел и два выстрела по колесам автомобиля. В итоге водитель совершил столкновение с бетонным ограждением и остановился.

«Задержанным нарушителем оказался 41-летний неработающий петербуржец, злоупотребляющий наркотиками. В салоне вместе с мужчиной находилась испуганная пассажирка. В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — отметили в Главке МВД.

При проверке документов выяснилось, что в начале мая водитель был лишен права управления транспортным средством и привлечен к уголовной ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, в салоне его автомобиля полицейские обнаружили наркотическое средство.

За ряд нарушений ПДД и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении задержанного составлены административные протоколы. Кроме того, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.