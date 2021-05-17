Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Стоимость биткоина упала более чем на 10% после слов основателя SpaceX и Tesla Илон Маск, что компания может продать или уже продала свои активы в этой криптовалюте.

Так, по данным сервиса CoinDesk на 08:58 мск, курс биткоина снизился до $42,680 тыс. Накануне, 16 мая, биткоин стоил $49,5 тыс.

Резкое падение началось из-за ответа Маска одному из пользователей Twitter. «В самом деле», ответил основатель Tesla в ответ на высказывание, что держатели биткоинов будут расстроены, когда узнают о продаже Tesla своих активов в криптовалюте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель и глава компании Tesla Илон Маск объявил о прекращении приёма криптовалюты биткойн в качестве платы за производимые компанией электромобили в связи с недостаточно экологичным способом её получения. После этого цена криптовалюты рухнула более чем на 15%.

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