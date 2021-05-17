Берлин, , 08:59 — REGNUM Для поддержания уровня экономической стабильности и социального обеспечения в полной мере Германия будет вынуждена брать займы как минимум до 2024 года. Такого сценария не исключил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Глава ведомства назвал целью снова представить устойчивый федеральный бюджет, который не должен ссылаться на правила исключения из применения механизма «долгового тормоза». По его словам, это выполнимо в 2023 или 2024 году.

«Я был бы рад, если бы федеральный министр финансов уже на 2023 год представил разумные предложения о том, как мы вернемся к соблюдению «долгового тормоза», а не к планам повышения налогов», — подчеркнул в интервью газете Rheinische Post глава минэкономики.

Напомним, парламент ФРГ во время первой волны пандемии приостановил применение механизма так называемого «долгового тормоза», когда долги ФРГ не могут превышать 0,35% от годового ВВП.

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Добавим, что по итогам 2020 года объём госдолга Германии составил €218 млрд, что стало самым крупным показателем за всю историю ФРГ. При этом, ожидается, что вследствие экономических и социальных последствий пандемии в 2021 году госдолг Германии вырастет на €179,8 млрд. В 2022 году задолженность ФРГ может увеличиться ещё на €81,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты парламента ФРГ заявляли, что в 2021 году Германия планирует занять почти 180 млрд евро ($214,6 млрд), что почти вдвое больше первоначально предусмотренной суммы. Это связано с тем, что Берлин намеревается расширить меры помощи для смягчения последствий пандемии COVID-19 в экономике.