Киев, , 09:01 — REGNUM Украина должна получить свыше 473 тыс. доз вакцины производства компании Pfizer для работников образовательных учреждений. Об этом написал глава правительства страны Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

«До конца мая на Украину должны прибыть более чем 473 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Её получат работники учебных заведений», — сказано в сообщении.

Шмыгаль отметил, что минздрав Украины готовит сеть специальных центров вакцинации, первые из которых должны открыться в крупных городах страны.

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Напомним, сутками ранее на Украине от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 скончались 109 человек.

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