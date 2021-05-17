Пенза, , 08:59 — REGNUM В Пензенской области за минувшие выходные от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 11 жителей, среди них шестеро — за минувшие сутки. Всего, по информации на 17 мая, погибшими от COVID-19 числятся 732 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Жертвами заболевания за последние 24 часа стали четверо мужчин и двое женщин в возрасте от 55 до 88 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии общее число жертв COVID-19 выросло до 432 человек.

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