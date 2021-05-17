Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 1 844 938 человек. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В Алма-Ате прививку получили 273 866 человек, Алма-Атинской области — 192 173, Туркестанской области — 172 513, Чимкенте — 161 280. Полную вакцинацию прошли 759 059 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 мая в Казахстане выявили 44 случая заражения коронавирусом у лиц, которые получили оба компонента вакцины. В республике используют три вакцины: российскую «Спутник V», казахстанскую QazVac и китайскую Hayat-Vax.