Чита, , 08:56 — REGNUM Министерство финансов региона отчиталось о финансировании мероприятий в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». По мнению главы краевого минфина Веры Антроповой, своевременное финансирование позволяет оперативно и эффективно реагировать на ликвидацию возгораний в Забайкальском крае. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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«С начала года в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» мы направили свыше 91,3 миллиона рублей. Большая часть этих средств — 76 миллионов рублей — предусмотрена на приобретение лесопожарной техники, еще порядка 15 миллионов рублей направлено на покупку необходимого оборудования», — пояснила чиновница.

Всего в 2021 году на мероприятия по сохранению лесов в рамках нацпроекта «Экология» будет выделено почти 330 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на некоторое улучшение пожароопасной обстановки в лесах Забайкалья, проблемы с подготовкой к новому сезону всё ещё существуют. С этой целью в регионе реализуют план повышения пожарного прикрытия.

В конце декабря 2020 года в регион поступило 25 единиц пожарной и автомобильной техники: автоцистерны на базе автомобиля «Урал», УАЗ «Патриот», легковые автомобили HYNDAI, автомобиль первой помощи на шасси ГАЗель NEXT и пожарные автолестницы переданы подразделениям управления МЧС России по Забайкальскому краю, «Забайкалпожспаса».

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