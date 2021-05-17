Томск, , 08:53 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в региональном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 мая по области и городу Томску сохранятся кратковременные, местами сильные дожди.

Также прогнозируются грозы, возможен град. Порывы ветра будут достигать 19 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 17 мая ожидается переменная облачность и кратковременный дождь.

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