Магас, , 08:53 — REGNUM В Ингушетии в один день в двух разных населенных пунктах произошли ЧП из-за неосторожного обращения детьми с огнестрельным оружием. В больницу 14 мая были доставлены с ранениями 16-летний житель селения Экажево и девятилетний житель города Малгобека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как выяснилось, в первом случае «слепое непроникающее скользящее ранение в области правого плеча» нанес пострадавшему его брат 2009 года рождения. Мальчик случайно выстрелил из пневматического ружья. Раненому оказали помощь в больнице и отпустили домой.

Во втором случае выстрел совершил 13-летний житель города Малгобека. Он ранил своего товарища в бедро из двуствольного ружья ТОЗ-63 16 калибра. Пострадавший госпитализирован. По обоим фактам проводится проверка.