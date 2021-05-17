Усть-Канский район, Алтай, , 08:53 — REGNUM В Усть-Канском районе Республики Алтай правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал трёхлетний ребёнок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 32-летний мужчина за рулём Mazda Demio совершил наезд на малолетнего пешехода.

«Трёхлетняя девочка выбежала на проезжую часть дороги перед близко движущимся транспортным средством. С полученными травмами ребёнок был доставлен в районную больницу, не госпитализирована», — отметили в ведомстве.

В ходе разбирательства выяснилось, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Составлен протокол об административном правонарушении.