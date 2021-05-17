Москва, , 08:51 — REGNUM Российские парламентарии намерены уделить теме развития интернета и работе международных IT-компаний приоритетные внимание, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В последнее время некоторые международные IT-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, угоду политической конъюнктуре подрываются основы, на которых изначально строилась глобальная Сеть. Это недопустимо, рассуждает Володин в ТГ-канале.

«Было бы правильно, чтобы международные организации, в первую очередь, возможно, межпарламентские, уделили этой теме приоритетное внимание. Со своей стороны постараемся вынести этот вопрос на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ, предложим рассмотреть в ПАСЕ, поднимем его в рамках международных встреч», — заверил спикер Госдумы.

По его мнению, «интернет не частная лавочка».

«Не может компания, какой бы крупной, «крутой» она ни была, навязать другим свой взгляд на мир и свои правила. Меры, которые позволили бы приблизиться к решению проблем, возникающих с развитием интернета, должны соответствовать его масштабу и силе влияния. Вырабатывать их надо совместно, на межгосударственном уровне», — подчеркнул он.

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