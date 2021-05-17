Саранск, , 08:51 — REGNUM В Мордовии по решению районного суда заблокированы сайты с предложением интимных услуг и порнографией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе мониторинга сети интернет в свободном доступе для неопределенного круга лица были обнаружены сайты с предложением интимных услуг в районах республики.

«Информация создавала мнимый образ проституции как приемлемого общественного явления, способствовала формированию мнения у пользователей сети интернет о её обыденности и успешности лиц, вовлеченных в указанную противоправную деятельность», — подчеркнули в прокуратуре.

Были указаны лиц, которые осуществляют интим-услуги, перечень услуг с ценами на них. Кроме того, сайты содержали различные материалы порнографического содержания.

По итогам рассмотрения исков районного прокурора Ичалковским районным судом распространение информации на территории РФ признано незаконным, доступ к сайтам ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне прошлого года в Марий Эл выявили сайт, который содержал информацию о способах изготовления инициирующего взрывчатого вещества в домашних условиях. За распространение такой информации предусмотрена административная ответственность по ст. 13.15 КоАП РФ. Кроме того, незаконное изготовление взрывчатых веществ является и уголовно наказуемым деянием по ст. 223.1 УК РФ.

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