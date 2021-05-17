Берлин, , 08:54 — REGNUM Тюнинговая компания Mansory из Германии модернизировала кроссовер Bentley Bentayga. Об этом сообщается на сайте тюнинг-ателье.

Производительность четырёхлитрового мотора V8 тюнеры повысили на 200 л. с. (250 Нм), до 750 «лошадей» (770 Нм). Максимальная скорость авто после всех доработок равна 317 км/ч. До «сотни» кроссовер разгоняется всего за 3,7 секунды.

Внешне модель отличается от базового автомобиля расширенными накладками на колесных арках, спортивным обвесом, карбоновым капотом и колёсными дисками размером 23 дюймов. Покупателям также доступны 24-дюймовый вариант дисков.

Ранее специалисты из тюнингового ателье HoonTV представили модернизированную модель Toyota Land Cruiser 80-й серии. Штатный двигатель автомобиля был заменен на агрегат Chevy LS. В будущем тюнеры намерены создать ещё одну версию внедорожника с еще более мощным «движком» 1JZ.

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