Село Чара, Забайкальский край, , 08:50 — REGNUM В рамках рабочей поездки в Забайкальский край дальневосточный полпред Юрий Трутнев осмотрел территорию действующего аэропорта Чара, где с начала 2021 года планировалось начать работы по реконструкции аэропортового комплекса, включая строительство новой взлетно-посадочной полосы для приёма ближнемагистральных самолетов.

«Нужно сделать, чтобы никаких задержек строительства аэропорта не было. Был сделан ряд ошибок в определении подрядчиков, режиме финансирования. Мы всё это достаточно быстро исправим», — заметил Юрий Трутнев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в настоящее время строительство не осуществляется, так как государственный контракт с подрядной организацией был расторгнут. Ранее на средства компании «Удоканская медь» разработана и передана правительству Забайкальского края проектно-сметная документация нового аэропортового комплекса.

Финансирование строительства предусмотрено в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов».

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Чара планируется строительство нового аэровокзала пропускной способностью 50 пассажиров в час со здравпунктом и медицинским кабинетом, комнатой матери и ребенка, предприятием общественного питания. Аэродром будет оснащен светосигнальным оборудованием для обеспечения круглосуточной работы.

Проект предусматривает благоустройство территории, создание пешеходной зоны привокзальной площади около служебно-пассажирского здания, целого ряда инженерных и вспомогательных объектов.

Тем не менее, в марте 2021 года стало известно, что сотрудники четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Забайкальскому краю проводят там комплекс следственных действий: им поставлена задача дать принципиальную правовую оценку действиям чиновников, которые после введения в декабре 2020 года режима чрезвычайной ситуации (в связи с аварийным состоянием взлетно-посадочной полосы в селе Чара) при заключении государственного контракта на её ремонт неправомерно включили ещё и ремонт здания аэропорта.

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