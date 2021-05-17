Москва, , 09:01 — REGNUM Банк России оценит целесообразность выпуска рекомендаций для банков по обслуживанию несовершеннолетних. Передать финансы подростков 14−18 лет под «родительский контроль» попросил ОНФ, пишет 17 мая газета «Известия».

В обращении к регулятору общественное движение указало на то, что банки без согласия родителей открывают счета для несовершеннолетних. При этом взрослые лишены доступа к информации об операциях по этим счетам из-за положения о банковской тайне.

Всем недовольным рекомендуют обращаться в суд. В ряде случаев родители слишком поздно узнают, что их дети стали жертвами мошенников, либо их вовсе втянули в преступные схемы.

«Вместе с тем в вопросах банковского обслуживания у законных представителей фактически нет возможности исполнять эти обязанности и решать вопросы в досудебном порядке», — пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Пока подростки владеют не очень большим количеством карт. Проблему нужно решать уже сейчас, иначе ситуация усугубится, добавила она.