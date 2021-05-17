17 мая 2021 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 09:29 — REGNUM Папа Римский Франциск назвал насилие над детьми «психологическим убийством», передает Vatican News (Ватикан). Понтифик встретился с членами объединения «Метер», занимающегося борьбой с педофилией и сексуальным насилием над малолетними. Группа, основанная в Италии священником Фортунато Ди Ното, действует с 1989 года, то есть с тех времен, когда в Италии и в других странах мало кто говорил об этой язве, поражающей самых малых и беззащитных. В особенности папа высоко оценил работу «Метер» по предотвращению сексуальных злоупотреблений в интернете, где множатся страницы и сайты с детской порнографией. Он подчеркнул, что этому феномену с обновленной решимостью призваны противостоять власти, он требует усиленного внимания со стороны семей и воспитательных учреждений. «Насилие над малолетними — это своего рода психологическое убийство, и во многих случаях это означает уничтожение детства, — подчеркнул Франциск. — Поэтому защита детей от сексуальной эксплуатации — долг всех государств; они призваны выявлять как поставщиков, так и насильников».

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Конференции католического епископата России архиепископ Паоло Пецци выразил соболезнование в связи с трагическими событиями в Казани, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). «Сегодня, в час страшного испытания, которое пришло в дома жителей Казани, я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования родственникам жертв и поддержку всем, кто пострадал в этой трагедии, — заявил Пецци. — Никакие слова не могут утешить тех, кто потерял сегодня своих детей, но молитва и искренняя забота способны сохранить их от бездны отчаяния. Вместе с католиками и верующими других конфессий и религий я молюсь о том, чтобы Господь даровал вечный покой погибшим, исцеление пострадавшим, утешение скорбящим и мужество всем, на ком лежит ответственность не допустить повторения столь страшной беды».

«Бессмысленное убийство детей в Казани бросило тень на сегодняшний день, а обстоятельства случившегося глубоко ранят и требуют солидарности нашего все более уязвимого общества», заявил L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) глава епархии Святого Климента, куда входит Казань, епископ Клеменс Пикель. По его словам, католики сейчас прибегают к молитвам, а также предпринимают усилия по обучению детей и молодежи, «насколько это в наших силах». Пикель заявил, что написал письмо президенту республики, «выражая наши соболезнования», и напоминает, что два дня назад лидеры различных конфессий в духе единства вместе отметили день празднования победы над гитлеровской Германией. «Это должно быть знаком нового и лучшего времени, пусть так и останется», — заключил епископ.

Стрельба в школе №175 в Казани Kzn.ru

Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла ответил на вопросы Terrasanta.net (Милан, Италия) относительно конфликта между Израилем и Палестиной. Он отметил, что сегодня наблюдается насилия намного больше, чем обычно. Это нанесло раны, на заживление которых уйдет много времени. Ситуация является результатом проводимой на протяжении многих лет «презрительной политики», которую поощряют правые движения. «Что меня совсем не успокаивает, помимо самой идеи войны, конечно, желание «защищать строительство стен», в то время как мы продолжаем призывать к «строительству мостов», — заявил патриарх. Церковь предлагает помощь, но «наши потребности намного превышают наши возможности». Отсутствие туристов и паломников из-за пандемии коронавируса только усугубило экономические проблемы и поставило в сложное положение семьи. А у международного сообщества сейчас другие приоритеты, нежели израильско-палестинский конфликт. «Я бы добавил, что никогда не понимал, что такое международное сообщество, — подчеркнул Пиццабалла. — Конечно, другие страны могут помочь найти решения, но никто не может заменить местных лидеров. Пока палестинцы и израильтяне не заговорят друг с другом, никто ничего не может сделать для улучшения ситуации».

Епископ Эссена Франц-Йозеф Овербек был потрясен антиеврейскими протестами возле синагоги Гельзенкирхена и заверил иудейскую общину в своей солидарности, информирует Katholisch.de (Бонн, Германия). Антисемитизму нет места в Рурской области, сказал Овербек. В среду вечером, 12 мая, по данным полиции, около 180 человек прошли через центр Гельзенкирхена во время стихийного митинга против Израиля. Толпа подошла к синагоге на Георгштрассе и скандировала антиеврейские лозунги. Какими бы драматичными ни были текущие события в Израиле и Палестине, сколь же остро люди там нуждаются в перспективе мира, совершенно неуместно переносить конфликт со Святой земли на нас, подчеркнул епископ. На этом фоне протест перед синагогой в Германии так же самонадеян, как митинг перед мечетью. В последние несколько дней уже имели место поджоги синагог в Бонне и Мюнстере, а также мемориала бывшей синагоги в Дюссельдорфе. «Эти события являются печальными примерами проблем, с которыми еврейская община снова сталкивается сегодня», — сказал Овербек. Независимо от того, руководствуются ли демонстранты исламистскими или экстремистскими мотивами, государство и общество должны положить конец росту антисемитизма, отметил епископ.

Католические лидеры обеспокоены эскалацией кризиса в Израиле, пишет The Tablet (Лондон, Великобритания). Католическое агентство международного развития (CAFOD) выступило с заявлением, в котором говорится, что насилие «глубоко тревожит» и «должно быть остановлено, прежде чем выйдет из-под контроля и будет потеряно много жизней». CAFOD предупредил, что дальнейшая эскалация нанесет ущерб наиболее уязвимым слоям населения, и заявил, что существует настоятельная необходимость в ответственном руководстве, готовом работать во имя справедливости и мира для палестинцев и израильтян, создавая альтернативу циклу насилия, которое разделяет и убивает. По мнению агентства, конфликт был спровоцирован напряженностью и столкновениями израильской полиции с палестинцами после угроз выселения палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме, чтобы освободить место для израильских поселенцев. Также протесты были вызваны ограничением доступа на Храмовую гору во время поста Рамадан.

F-16 израильских ВВС Idf.il

Американские епископы молятся о мире во время разгоревшегося конфликта между Израилем и ХАМАС, рассказывает Catholic News Service (Вашингтон, США). Конференция католического епископата США (USCCB) вознесла молитвы о мире на Святой земле. «Мы очень опечалены тем, что нарастающая напряженность переросла в насилие», — заявил епископ Рокфордский Дэвид Маллой, председатель комитета USCCB по вопросам справедливости и мира. Он призвал все стороны прекратить насилие. USCCB, продолжил епископ, хотела бы «поддерживать статус-кво святых мест, включая мечет Аль-Акса». Маллой настаивает на обращении к международному праву «при урегулировании споров».

La Croix (Париж, Франция) задается вопросом: почему возобновилась напряженность между Арменией и Азербайджаном? И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в четверг, 13 мая, обвинил азербайджанскую армию в нарушении границы и стремлении завоевать новые территории. Он осудил проникновение азербайджанских войск в провинции Сюник на юге страны. Баку со своей стороны отверг обвинения Еревана. МИД Азербайджана назвал реакцию Армении «провокационной» и «вызывающей недоумение». «Баку стремится оказать давление на своего врага за сорок дней до запланированных в Армении выборов в законодательные органы», — предполагает эксперт парижского Института политических исследований Гайдз Минасян. Армянский юг до сих пор отделяет Нахичеванскую автономную республику (Азербайджан) от Баку, который желает «восстановить коридор между этими двумя частями своей территории», указывает он. Ситуация напряженная, но пока остается под контролем, отмечает Минасян. Однако он не исключает риска возобновления конфликта: «Военные маневры Баку проходят в регионе, признанном международным сообществом неотъемлемой частью Армении, а не в спорном районе». Нарушение границы объясняет быструю реакцию Парижа как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал «немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении». Однако «настоящим арбитром конфликта остается Россия», поясняет Минасян. Москва единственная, кто может сказать: «Остановитесь!»

Спустя 87 лет впервые в бывшем соборе Святой Софии, преобразованном в мечеть решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прозвучала молитва Ид-аль-Фитр, посвященная окончанию поста Рамадан, передает AsiaNews (Рим, Италия). Сотни верующих собрались в день празднования на площади перед Святой Софией. Большинство находились за пределами мечети из-за мер по борьбе с коронавирусом, в то время как немногие смогли помолиться внутри. Служение возглавил Али Эрбаш, глава правительственного Управления по делам религий (Diyanet), высшего религиозного органа Турции, который поднялся на кафедру с мечом в руках. Во время службы верующие скандировали и выкрикивали призывы против Израиля в поддержку палестинцев в ответ на эскалацию насилия, которое продолжается между израильской армией и ХАМАС. Эрбаш выразил печаль по поводу «плача, обиженных земель исламской земли», от Йемена до Сирии, включая Палестину. Особое внимание было уделено конфликту, который зажег Святую землю в Иерусалиме и мечети Аль-Акса. Эрбаш заявил, что пока Палестина и Аль-Акса «не будут полностью свободны», каждый «день окончания Рамадана будет отмечен скорбью».

Реджеп Тайип Эрдоган в храме Святой Софии. Стамбул Tccb.gov.tr

Католические лидеры призвали президента США Джо Байдена идти по пути ядерного разоружения, сообщает UCA News (Гонконг, Китай). Группа в составе 14 человек (семь епископов и семь ученых) попросила Байдена заключить новое соглашение с Москвой о сокращения запасов атомного оружия. Принципами его должны стать следующие пункты: отказ от применения первым ядерных вооружений в военном планировании; сотрудничество с Россией и другими странами в деле сокращения ядерных арсеналов; перенаправление расходов с модернизации и разработки нового оружия на нужды людей; работа над ратификацией и вступлением в силу 25-летнего Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; содействие Договору о запрещении производства расщепляющегося материала. Авторы письма со стороны католиков отметили, что их заявление отражает неоднократные призывы папы Франциска избавить мир от ядерного оружия. «Если есть голос, к которому президент Байден как католик должен прислушиваться, то мне кажется, что на данный момент — это папа Франциск», — сказала подписант Мари Деннис, старший советник генерального секретаря Pax Christi International. Епископ Джон Стоу из Лексингтона, президент Pax Christi USA, подчеркнул, что подписал заявление потому, что важно продемонстрировать связи между религиозными лидерами и учеными, разделяющими общую озабоченность по поводу опасности ядерного оружия. «Ввиду пандемии коронавируса и глобального потепления я не уверен, что люди часто думают о ядерном оружии и постоянной угрозе, которую оно представляет, — заявил Стоу в интервью CNS. — Мы забываем, что это оружие все еще существует, и во многих случаях в него вкладываются большие инвестиции».

По меньшей мере 34 кандидата-христианина собираются участвовать в парламентских выборах в Ираке, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Часть их них пойдет по партийным спискам, часть — по мажоритарным округам. Избирательная кампания в стране уже началась. Ожидается, что в ней примут участие около 44 коалиций, в которых присутствуют 267 партий. Кандидатов может быть более 3500 на 325 мест, но лишь немногим более тысячи будут представлены партиями и коалициями. Иракская избирательная система предоставляет минимальную квоту в пять мест в парламенте для христианских меньшинств, которые распределяют по провинциям Багдада, Киркука, Эрбиля, Дохука и Ниневии.

В Москве отметили 20 лет российской генеральной кустодии святого Франциска Ассизского, рассказывает Рускатолик.рф (Москва, Россия). В пятницу, 14 мая, в московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии была отслужена торжественная месса, где сослужили архиепископ Паоло Пецци, апостольский нунций в России архиепископ Джованни д’Аниелло, вспомогательный епископ Николай Дубинин, отец Дарий Харасимович, братья-францисканцы и священнослужители московских приходов. Епископ Николай Дубинин произнес проповедь, которую начал со слов благодарности Господу за дар возвращения францисканцев в Россию в 1993 году. После чего совершил краткий экскурс в историю ордена Францисканцев в России, которая началась в середине XIII века, а именно в 1245 году, когда францисканские миссионеры прибыли в ставку татарского хана, чтобы завязать диалог. Плодом этого путешествия, во многом опасного и не очень успешного, стало появление первых монастырей в различных частях современной России. Он также пояснил, почему для инаугурации кустодии была выбрана дата 13 мая — это день явлений Богородицы в Фатиме, явлений, которые связаны с Россией и ее духовным возрождением и посвящением ее Непорочному Сердцу.

Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии A.Savin

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».