Магадан, , 08:57 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов отчитался о доходах за 2020 год — они увеличились более, чем на два млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные данные 17 мая.

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Общий годовой доход Носова составил 8,9 млн рублей, что на 2,5 млн рублей больше предыдущего года.

В декларации за 2019 год были указаны две квартиры, два автомобиля и жилой дом в аренде. Теперь у губернатора в собственности квартира, гараж, автомобиль и жилой дом в аренде.

По-прежнему Сергей Носов официально не женат, отсутствуют также данные о несовершеннолетних детях.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год Сергей Носов задекларировал доход в 6,41 млн рублей.