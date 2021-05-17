Москва, , 08:48 — REGNUM Более 1,6 млн жителей России с начала 2021 года сделали прививки от клещевого энцефалита, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что планируется привить более 2,7 млн человек. В регионах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 22,7 тыс. клещей.

По данным на 17 мая, обращения пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. Зарегистрированы единичные случаи заболевания клещевым энцефалитом.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор с 17 по 20 мая проведет всероссийскую горячую линию по профилактике клещевого энцефалита.

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