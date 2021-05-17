Москва, , 08:49 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 128 лесных пожаров на общей площади 16 591 га. Об этом 17 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16.05.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 128 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 16 591 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Амурской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областей; в Алтайском, Красноярском, Забайкальском, Пермском и Камчатском краях; в Республиках Коми, Хакасия, Бурятия, Якутия, в Удмуртской республике, в Башкирии и Татарии; а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 81 лесной пожар на общей площади 19 530 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 3581 человек, 847 единицы техники и 15 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 49 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области зарегистрировано уже 52 пожара на общей площади 1068,5 га.