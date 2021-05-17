Ульяновск, , 08:45 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки произошло более 20 травяных и четыре лесных пожара. Такие данные приводит ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства, 16 мая пожарно-спасательные подразделения 21 раз выезжали на тушение сухой травы. Из них шесть возгораний произошло в Ульяновске, по два — в Новоульяновске, Цильнинском, Инзенском, Кузоватовском районах.

Общая площадь травяных пожаров превысила 28,35 гектаров. Из них самое крупное возгорание зарегистрировано в Старомайнском районе, где сгорело 20 гектаров сухой травы. В Чердаклинском районе горело 2 гектара травы.

В ведомстве отмечают, что также за сутки в Ульяновской области произошло четыре лесных низовых пожара на площади 3,56 гектара. Кроме того, зарегистрированы шесть термических точек, из них одна не подтвердилась — в основном это пал травы и техногенные пожары.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая крупный пожар произошёл в посёлке Майна Ульяновской области: горели бывший лесокомбинат и склад опилок, площадь возгорания превысила 3,3 тыс. кв. метров. Огонь перекинулся на жилой сектор, где уничтожено пять домов, в том числе три нежилых. Всего сгорело восемь квартир.

Напомним, в Ульяновской области установилась аномальная жара и объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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