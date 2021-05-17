Благовещенск, , 08:45 — REGNUM В Благовещенске на исполняющего обязанности директора муниципального учреждения «Городское управление капитального ремонта» возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в амурском СУ СКР.

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Мужчина был задержан во время получения взятки. 315 тыс. рублей ему передал в автомобиле, припаркованном в дворе дома по улице Амурской, директор общества с ограниченной ответственностью. Предполагается, что его компания должна была взамен получить договора подряда.

Пойманный на взятке находится в следственном изоляторе. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Йошкар-Оле 42-летней сотруднице городской администрации предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).